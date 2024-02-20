Громадянку рф та США звинуватили у держзраді за переказ 50 доларів українському фонду

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Громадянку росії та США звинуватили у держзраді за переказ 50 доларів українському фонду.

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Про затримання прозвітували у ФСБ. Видання «Медіазона» уточнює, що затриману звуть Ксенія Кареліна. Вона навчалася в Уральському федеральному університеті в Єкатеринбурзі, а потім вийшла заміж за американця, отримала у 2021 громадянство США і переїхала в Лос-Анджелес.

За версією силовиків, Кареліна здійснювала збори грошей на користь однієї з українських організацій" і «неодноразово» брала участь в акціях на підтримку України. Зібрані гроші нібито були спрямовані на придбання тактичної медицини, екіпірування, засобів ураження та боєприпасів для ЗСУ.

За даними правозахисного проекту «Перший відділ», жінку звинувачують у тому, що 24 лютого 2022 року, у перший день війни, вона перевела зі свого рахунку в американському банку 51,8 дол. на рахунок українського фонду Razom for Ukraine. За статтею про державну зраду їй загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

Фонд Razom for Ukraine збирає гроші на їжу для українських біженців, закуповує аптечки першої допомоги та надає психологічну підтримку постраждалим від російського вторгнення.

За інформацією правозахисників, ще 27 січня Кареліну затримали співробітники патрульно-постової служби та відправили під арешт на 14 діб за «дрібне хуліганство». Зі спецприймальника жінка так і не вийшла: згодом суд у Єкатеринбурзі відправив Кареліну до СІЗО на два місяці за звинуваченням у державній зраді.

Політолог Федір Крашенинников, який має спільні знайомі з Кареліною, повідомив, що вона приїхала до Єкатеринбурга, щоб побачитися з батьками, на кордоні у ФСБ до неї питань не виникло.