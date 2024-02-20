Чеський мільярдер передасть 2 млн дол. на FPV для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n192575-cheskyy-milyarder-peredast-2-mln-dol-na-fpv-dlya-zsu.html

Ракурс

Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

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Відповідне повідомлення він опублікував на своїй сторінці.

We live in a time increasingly resembling the second half of the 1930s. I couldn’t live with myself with the knowledge I didn’t do more to stop another Hitler. In light of the Republican wavering and in memory of Navalny I will give $100 towards FPV drones for Ukr for every RT. — Jan Barta (@absurdtrader) February 18, 2024

За кожен ретвіт мільярдер та інвестор відправить по 100 дол. на рахунок проєкту Nemesis, який збирає кошти на 10 тис. FPV для України.

Ми живемо в час, який дедалі більше нагадує другу половину 1930-х років. Я не міг жити сам із собою, усвідомлюючи, що я нічого не зробив, щоб зупинити іншого Гітлера, — написав Барта у своєму дописі в X.

Водночас Барта зазначив, що його ліміт на цю акцію становить два мільйони доларів. У соцмережі чеський мільярдер звітував про кількість перепостів і відповідно про суми коштів, які він вже переказав на закупівлю дронів для українських військових.

А вже на початку вівторка, 20 лютого Барта повідомив, що кількість ретвітів досягла поставленої межі, що дозволяє йому переказати всі обіцяні два мільйони доларів.

Благодійник із Чехії в межах цієї акції вже перерахував на закупівлю FPV-дронів 400 тис. дол. Решта суми буде відправлена за кілька днів.