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Ракурс
Чеський мільярдер передасть 2 млн дол. на FPV для ЗСУ

Чеський мільярдер передасть 2 млн дол. на FPV для ЗСУ

20 лют 2024, 13:37
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Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.


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Відповідне повідомлення він опублікував на своїй сторінці.

За кожен ретвіт мільярдер та інвестор відправить по 100 дол. на рахунок проєкту Nemesis, який збирає кошти на 10 тис. FPV для України.

Ми живемо в час, який дедалі більше нагадує другу половину 1930-х років. Я не міг жити сам із собою, усвідомлюючи, що я нічого не зробив, щоб зупинити іншого Гітлера, — написав Барта у своєму дописі в X.

Водночас Барта зазначив, що його ліміт на цю акцію становить два мільйони доларів. У соцмережі чеський мільярдер звітував про кількість перепостів і відповідно про суми коштів, які він вже переказав на закупівлю дронів для українських військових.

А вже на початку вівторка, 20 лютого Барта повідомив, що кількість ретвітів досягла поставленої межі, що дозволяє йому переказати всі обіцяні два мільйони доларів.

Благодійник із Чехії в межах цієї акції вже перерахував на закупівлю FPV-дронів 400 тис. дол. Решта суми буде відправлена за кілька днів.

Джерело: Ракурс


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