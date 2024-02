Чеський мільярдер передасть 2 млн дол. на FPV для ЗСУ

Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

.

Відповідне повідомлення він опублікував на своїй сторінці.

We live in a time increasingly resembling the second half of the 1930s. I couldn’t live with myself with the knowledge I didn’t do more to stop another Hitler. In light of the Republican wavering and in memory of Navalny I will give $100 towards FPV drones for Ukr for every RT.