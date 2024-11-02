Президент Чехії дозволив кільком десяткам громадян долучитися до ЗСУ. Фото:

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Президент Чехії Петр Павел дозволив кільком десяткам громадян країни вступити до лав Збройних сил України.

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Понад 180 чехів подали до чеського президента запити на дозвіл приєднатися до української армії. Наразі відомо, що президент Павел дозволив 60 громадянам країни доєднатися до ЗСУ. Про це заявив прес-секретар глави Чехії Філіп Платош, повідомило Český rozhlas.

Водночас речник зізнався, що насправді незрозуміло, скільки чехів поїхали в Україну на війну, адже дехто зробив це без дозволу.

Як відомо, чеські закони забороняють громадянам брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни. Але у березні 2022 року премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала заявив про відсутність покарання для громадян, які приєднаються до українців у боротьбі з рф.

Нагадаємо, у травні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Збройні сили України з червня отримуватимуть від 50 до 100 тис. снарядів великого калібру на місяць. Це ті боєприпаси, які будуть закуплені у рамках чеської ініціативи.

Джерело: Český rozhlas