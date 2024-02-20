Санкції проти росії через смерть Навального анонсували в США . Фото:

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Сполучені Штати Америки цього тижня запровадять новий пакет санкцій проти росії через смерть політика Олексія Навального.

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Нові обмеження проти країни-агресора планують оголосити у п’ятницю, 23 лютого. Відповідний наказ дав президент США Джо Байден. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає AFP.

За розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про великий пакет санкцій цієї п’ятниці, щоб притягнути росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним, — зазначив він.

За інформацією AFP, оголошення цього пакету санкцій також припадає на другу річницю повномасштабної війни рф проти України.

Нагадаємо, управління Федеральної служби виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу 16 лютого повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії, де він відбував свій термін.

Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що президент США Джо Байден 16 лютого заявив, що навіть у в’язниці Навальний продовжував казати правду й зазначив, що російський диктатор володимир путін відповідальний за смерть опозиціонера.

Влітку 2021 року Байден зустрічався з путіним й після зустрічі заявив, що дав тому зрозуміти, що у випадку смерті Навального в колонії наслідки будуть для росії «руйнівними».

Джерело: AFP