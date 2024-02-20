Північнокорейська ракета, якою обстріляли Харків, містила компоненти з США та ЄС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192588-u-raketi-kndr-yakou-obstrilyaly-harkiv-znayshly-komponenty-z-ssha-ta-ies-cnn.html

Ракурс

Північнокорейські балістичні ракети, які російська армія застосовує в Україні, містять сотні компонентів зі Сполучених Штатів Америки та Європи.

.

Британська організація Conflict Armament Research (CAR) вивчила 290 компонентів уламків балістичної ракети виробництва КНДР, які знайшли у січні в Харкові. Про це сказано у звіті Conflict Armament Research, повідомив телеканал CNN.

Експерти з’ясували, що 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США. При цьому ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов’язані з компаніями, зареєстрованими в Європі. А ще 9% були вироблені компаніями, зареєстрованими в Азії. Всі ці деталі входили до системи навігації ракети й були виготовлені між 2021 та 2023 роками.

Північна Корея створила надійну мережу закупівель, здатну оминати режими санкцій, які діють протягом майже двох десятиліть, — зазначили в CAR.

Фахівці не стали розкривати назви компаній, деталі які знайшли у ракетах КНДР. Це пов’язано з тим, що немає жодних доказів навмисних поставок компонентів до Північної Кореї.

Нагадаємо, 7 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Були зафіксовані влучання у Слобідському районі й пошкодження нежитлової інфраструктури. Дві з п’яти ракет, які загарбники спрямували на обласний центр, були північнокорейського виробництва HVASON 11GA (KN-23).

Джерело: СNN