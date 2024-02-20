Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині. Фото:

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Російський дрон-камікадзе атакував цивільну автівку в селі Петропавлівка Куп‘янського району

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Воєнні злочинці рф здійснили атаку близько 16.50 у вівторок, 20 лютого. В автівці перебувало було троє пасажирів. Загинули 38-річний водій та ще один цивільний 50-річний. А 48-річна дружина останнього чоловіка з пораненнями була госпіталізована. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Facebook.

За його словами, всі вони були робітниками місцевої ферми й поверталися по домівках після роботи.

Сєнєгубов додав, що росіяни з мінометів та артилерії обстріляли близько 25 населених пунктів області. Під ворожим вогнем були, зокрема Синьківка, Петропавлівка та Кислівка. А ворожа авіація била з повітря по Старому Салтову, Чорному, Вільхуватці, Табаївці, Піщаному, Синьківці, Куп’янську та Петропавлівці.

Нагадаємо, російські військові спрямували ударний безпілотник типу «Ланцет» на житловий будинок в Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області. У цей момент у будинку спала родина. Загинули внаслідок вибуху всі — мати та двоє синів, а також двоє їх родичок — бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста.