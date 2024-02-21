Десантники знищили термінал Starlink російських окупантів. Фото:

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Ракурс

Термінал супутникового зв’язку Starlink російських окупантів було знищено на одній із ділянок фронту.

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Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних дронів 71-ї окремої єгерської бригади. По ворожій цілі українські військові відпрацювали FPV-дроном. Про це Десантно-штурмові війська ЗСУ 21 лютого повідомили у Facebook.

Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції, — зазначили в ДШВ.

Захисники наголосили, що більше в окупантів цього терміналу немає.

Нагадаємо, російські окупанти на фронті використовують системи супутникового зв’язку Starlink. Українська розвідка виявила ці термінали встановили поблизу Кліщіївки та Андріївки. Встановлено, що ці засоби зв’язку росіяни закуповують через арабські країни.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна вже запропонувала американському бізнесмену Ілону Маску алгоритм «глушіння» Starlink для росіян.