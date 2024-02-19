Україна запропонувала бізнесмену Ілону Маску алгоритм "глушіння" Starlink для росіян

https://racurs.ua/ua/n192551-ukrayina-zaproponuvala-masku-algorytm-glushinnya-starlink-dlya-rosiyan-fedorov.html

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Україна запропонувала бізнесмену Ілону Маску алгоритм «глушіння» Starlink для росіян.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в розмові зі «Суспільним».

Ми подивилися, проаналізували кейс, який був в Ізраїлі, коли почалося загострення конфлікту в Ґазі, як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було, — розповів Федоров.

За його словами, просто вимкнути Starlink на окупованій території — не вихід, проте є інші варіанти вирішення цієї ситуації.

Нам потрібно, щоб вони там працювали, тому що використовуються певні технології, пов’язані з БПЛА. Є інший спосіб, як зробити, щоб наші Starlink працювали, а решта — ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим, — додав Федоров.

Раніше власник SpaceX Ілон Маск заявив, що жоден Starlink не було продано прямо або побічно росії.

Водночас на питання, чи знатиме Starlink, що його термінал активовано у росії він відповів, що супутники Starlink «не відключають сигналу у рф».