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Україна запропонувала бізнесмену Ілону Маску алгоритм "глушіння" Starlink для росіян
Україна запропонувала Маску алгоритм «глушіння» Starlink для росіян — Федоровhttps://racurs.ua/ua/n192551-ukrayina-zaproponuvala-masku-algorytm-glushinnya-starlink-dlya-rosiyan-fedorov.htmlРакурс
Україна запропонувала бізнесмену Ілону Маску алгоритм «глушіння» Starlink для росіян.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в розмові зі «Суспільним».
Ми подивилися, проаналізували кейс, який був в Ізраїлі, коли почалося загострення конфлікту в Ґазі, як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було, — розповів Федоров.
За його словами, просто вимкнути Starlink на окупованій території — не вихід, проте є інші варіанти вирішення цієї ситуації.
Нам потрібно, щоб вони там працювали, тому що використовуються певні технології, пов’язані з БПЛА. Є інший спосіб, як зробити, щоб наші Starlink працювали, а решта — ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим, — додав Федоров.
Раніше власник SpaceX Ілон Маск заявив, що жоден Starlink не було продано прямо або побічно росії.
Водночас на питання, чи знатиме Starlink, що його термінал активовано у росії він відповів, що супутники Starlink «не відключають сигналу у рф».
У січні 2024 року на фронті почали помічати наявність у московитів Starlink.
Вони отримують термінали Starlink через «паралельний імпорт», або через так званих волонтерів-реселерів. Закуповують вороги термінали через треті країни через підставних осіб.
У SpaceX зазначають, що компанія не веде жодних справ із рф, або її військовими, а також з ОАЕ. При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.