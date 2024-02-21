СБУ схопила агентку рф. Фото: Служба безпеки України

https://racurs.ua/ua/n192603-koryguvalnycu-raketnyh-udariv-po-budynkah-harkova-shopyla-sbu.html

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Російський агент наводила ракетні удари по цивільних будинках Харкова.

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Зловмисниця 23 січня скоригувала ракети С-300 та Х-22 по Київському та Холодногірському районах міста. Тоді буди пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Переселити довелося 16 осіб, а дев’ятеро цивільних дістали тяжкі поранення. Про це 21 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Після російських ударів агентка прибувала на місце прильотів та фіксувала інформацію про руйнування та постраждалих. Її спіймали на гарячому, а в телефоні знайшли відповідні знімки та листування з окупантами. Зрадницею виявилася 34-річна харків’янка, яка почала працювати на ворога у січні цього року.

Зловмисниця передавала загарбникам координати найбільш густозаселених районів міста, а також відправляла геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони. Також вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала агента російської розвідки, який готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях у Черкаській області. Зловмисником виявився 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав до Черкащини як переселенець зі сходу України.