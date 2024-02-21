Зустріч Зеленського зі «слугами» завершилася — Арахаміяhttps://racurs.ua/ua/n192620-zustrich-zelenskogo-zi-slugamy-zavershylasya-arahamiya.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч з фракцією «Слуга народу».
Про це сьогодні, 21 лютого, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник фракції Давид Арахамія.
Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз, — наголосив Арахамія.
За його словами, метою зустрічі була синхронізація зусиль і посилення окремих напрямків роботи.
В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд, — запевнив Арахамія.
Говорили про найголовніше для нашої Перемоги — фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками, — додав Арахамія. — Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги.
Водночас, за інформацією народного депутата з «Євросолідарності» Олексія Гончаренка, на зустрічі із Зеленським були присутні лише 60% від складу фракції «Слуга народу».
Зважаючи, що це перша така велика зустріч від початку повномасштабного вторгнення, депутатів могло бути і більше, — зауважив він у своєму Telegram-каналі.