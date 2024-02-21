Володимир Зеленський, фото: «Кореспондент.нет»

https://racurs.ua/ua/n192620-zustrich-zelenskogo-zi-slugamy-zavershylasya-arahamiya.html

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Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч з фракцією «Слуга народу».

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Про це сьогодні, 21 лютого, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз, — наголосив Арахамія.

За його словами, метою зустрічі була синхронізація зусиль і посилення окремих напрямків роботи.

В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд, — запевнив Арахамія.

Говорили про найголовніше для нашої Перемоги — фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками, — додав Арахамія. — Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги.

Водночас, за інформацією народного депутата з «Євросолідарності» Олексія Гончаренка, на зустрічі із Зеленським були присутні лише 60% від складу фракції «Слуга народу».