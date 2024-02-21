У Зеленського анонсували конференцію військово-політичного керівництва

Влада планує провести конференцію військово-політичного керівництва, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n192621-u-zelenskogo-anonsuvaly-konferenciu-viyskovo-politychnogo-kerivnyctva.html

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Володимир Зеленський, президент України, планує 25 лютого провести конференцію військово-політичного керівництва.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє агентство «РБК-Україна».

25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році, — зазначив він. — Будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс президента і звичайно сам президент.

За словами Никифорова, на конференції говоритимуть про різні аспекти — майбутнє армії, її розвиток, запровадження сучасних технологій, вступ в ЄС та НАТО. Також темами розмови стануть відновлення ментального здоров’я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

Президент за результатами проведе свою прес-конференцію, — пояснив Никифоров.

Також Никифоров повідомив, що на 24 лютого заплановано багато візитів лідерів.

Хто саме це буде, сказати не можу, але це будуть не просто символічні візити, а будуть результати, — зауважив Никифоров.

За його словами, також буде засідання за участі України та «Групи семи».

Джерело: «РБК-Україна»