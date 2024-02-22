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Ракурс
Під час інтерв’ю Зеленського, фото: Fox News

Зеленський дав перше фронтове інтерв’ю американському Fox News (ВІДЕО)

22 лют 2024, 11:45
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Володимир Зеленський, президент України, дав своє перше фронтове інтерв’ю американському телеканалу Fox News.


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Анонс інтерв’ю, яке покажуть 23 лютого о 1.00 за київським часом, розміщений на сайті FoxNews.

Зазначається, що в інтерв’ю, в ході якого Зеленський розмовляв провідним політичним ведучим Fox News Бретом Баєром, перебуваючи за 2,5 км від російських позицій, йтиметься про дебати в Конгресі щодо фінансової допомоги Україні, річницю повномасштабної війни та відхід українських військ з Авдіївки.

Це перше інтерв’ю з українським президентом на лінії фронту від початку повномасштабної війни, — наголошує телеканал.

Сам Баєр вже кілька разів брав інтерв’ю в Зеленського — востаннє у грудні минулого року.

Джерело: FoxNews


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