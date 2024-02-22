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Під час інтерв’ю Зеленського, фото: Fox News
Зеленський дав перше фронтове інтерв’ю американському Fox News (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192632-zelenskyy-dav-pershe-frontove-interv-u-amerykanskomu-fox-news-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, дав своє перше фронтове інтерв’ю американському телеканалу Fox News.
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Анонс інтерв’ю, яке покажуть 23 лютого о 1.00 за київським часом, розміщений на сайті FoxNews.
Зазначається, що в інтерв’ю, в ході якого Зеленський розмовляв провідним політичним ведучим Fox News Бретом Баєром, перебуваючи за 2,5 км від російських позицій, йтиметься про дебати в Конгресі щодо фінансової допомоги Україні, річницю повномасштабної війни та відхід українських військ з Авдіївки.
Це перше інтерв’ю з українським президентом на лінії фронту від початку повномасштабної війни, — наголошує телеканал.
Сам Баєр вже кілька разів брав інтерв’ю в Зеленського — востаннє у грудні минулого року.
Джерело: FoxNews
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