В Одесі ворог влучив дронами по житловому будинку, є постраждалі

https://racurs.ua/ua/n192691-v-odesi-vorog-vluchyv-dronamy-po-jytlovomu-budynku-ie-postrajdali.html

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В Одесі ворог увечері 23 лютого влучив дронами по житловому будинку, є постраждалі.

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Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні.

На місці працюють всі відповідні служби. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди, повідомив голова ОВА Олег Купер.

Ворог другу ніч поспіль атакує Одещину ударними безпілотниками. Минулої ночі дрон упав на місцеве швейне підприємство, троє людей загинули.

23 лютого у Дніпрі під час пошуково-рятувальних робіт між 8 та 9 поверхом рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих внаслідок нічної ворожої атаки «шахедами» зросла до двох. Надзвичайники продовжують розбирати завали.