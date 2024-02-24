Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

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Ракурс

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уранці 24 лютого прибула до Києва.

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Вона виклала у мережі Х фото зі столичного вокзалу.

Як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, військово, морально. Поки країна нарешті не стане вільною, — написала вона

23 лютого Фон дер Ляєн була з офіційним візитом у Варшаві.

У Київ на другі роковини повномасштабного вторгнення рф приїде також Александер де Кроо — прем'єр-міністр Бельгії, яка зараз головує в ЄС на ротаційній основі.

У п’ятницю він також перебував у Польщі. Президент Польщі Анджей Дуда публічно повідомив, що приїздити до Києва в суботу не планує, але запише відеозвернення до українців.

24 лютого лідери країн «Групи семи» (США, Канада, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія) проведуть відеоконференцію на тему України. Прем'єр-міністерка Італії, яка зараз головує в G7, запросила долучитися до неї президента України Володимира Зеленського. На запитання італійського провідного видання La Repubblica, чи проведе вона цю зустріч з Києва, Джорджа Мелоні відповіла: «Побачимо».

У середині лютого запланований візит в Україну відклав президент Франції Еммануель Макрон, але пообіцяв здійснити його трохи пізніше. За інформацією DW, 24 лютого його приїзд не планується, а очікується в березні. На понеділок, 26 лютого, Макрон запланував у Парижі зустріч європейських лідерів на підтримку України.