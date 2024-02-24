Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва (ФОТО)

24 лют 2024, 08:24
999

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уранці 24 лютого прибула до Києва.


.

Вона виклала у мережі Х фото зі столичного вокзалу.

Як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, військово, морально. Поки країна нарешті не стане вільною, — написала вона

23 лютого Фон дер Ляєн була з офіційним візитом у Варшаві.

У Київ на другі роковини повномасштабного вторгнення рф приїде також Александер де Кроо — прем'єр-міністр Бельгії, яка зараз головує в ЄС на ротаційній основі.

У п’ятницю він також перебував у Польщі. Президент Польщі Анджей Дуда публічно повідомив, що приїздити до Києва в суботу не планує, але запише відеозвернення до українців.

24 лютого лідери країн «Групи семи» (США, Канада, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія) проведуть відеоконференцію на тему України. Прем'єр-міністерка Італії, яка зараз головує в G7, запросила долучитися до неї президента України Володимира Зеленського. На запитання італійського провідного видання La Repubblica, чи проведе вона цю зустріч з Києва, Джорджа Мелоні відповіла: «Побачимо».

У середині лютого запланований візит в Україну відклав президент Франції Еммануель Макрон, але пообіцяв здійснити його трохи пізніше. За інформацією DW, 24 лютого його приїзд не планується, а очікується в березні. На понеділок, 26 лютого, Макрон запланував у Парижі зустріч європейських лідерів на підтримку України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів