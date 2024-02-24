Спочатку спалах, потім розриви! ГУР розповіло подробиці ураження А-50

https://racurs.ua/ua/n192699-spochatku-spalah-potim-rozryvy-gur-rozpovilo-podrobyci-urajennya-a-50-audio.html

Ракурс

ГУР розповіло подробиці ураження А-50, який було збито 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарск на Азовському морі.

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Після збиття А-50, ще пять літаків рф, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово та планували завдати авіаударів поблизу Авдіївки, відкликали з бойової роботи

Останній зліт А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому «Ахтубінск» та мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії поблизу населених пунктів Приморско-Ахтарськ ― Зерноград.

Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу «Шмєль», яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18.45.

Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У ВКС рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35.

Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

Сначала вспышка, потом разрывы!

Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС рф, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.