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Ракурс
Спочатку спалах, потім розриви! ГУР розповіло подробиці ураження А-50

Спочатку спалах, потім розриви — ГУР розповіло подробиці ураження А-50 (АУДІО)

24 лют 2024, 09:55
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ГУР розповіло подробиці ураження А-50, який було збито 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарск на Азовському морі.


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Після збиття А-50, ще пять літаків рф, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово та планували завдати авіаударів поблизу Авдіївки, відкликали з бойової роботи

Останній зліт А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому «Ахтубінск» та мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії поблизу населених пунктів Приморско-Ахтарськ ― Зерноград.

Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу «Шмєль», яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18.45.

Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У ВКС рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35.

Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

Сначала вспышка, потом разрывы!

Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС рф, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

Джерело: Ракурс


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