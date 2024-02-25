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Знищення російської артилерії, скріншот відео
Прикордонники FPV-дроном знищили російську 152-мм гармату (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192738-prykordonnyky-fpv-dronom-znyschyly-rosiysku-152-mm-garmatu-video.htmlРакурс
Українські прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрона знищили російську 152-мм гармату-гаубицю Д-20.
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Відповідне відео сьогодні, 25 лютого, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.
На відео показано момент влучання у замасковану російську гармату, знятий камерою PFV-дрона, а також наслідки враження безпілотником артилерії рашистів.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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