Буданов закликав людей не користуватись Кримським мостом. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n192742-budanov-zaklykav-cyvilnyh-ne-korystuvatys-krymskym-mostom-video.html

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Нові сюрпризи для російських окупантів у Криму пообіцяв керівник української розвідки Кирило Буданов

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Війна росії проти України почалась 10 років — з окупації українського Криму. Одначе держава не погодилася визнати право агресора на кримську землю, а спротив кримчан не вщухає ні на мить. Про це очільник Головного управління розвідки МОУ заявив у відеозверненні напередодні Дня кримського спротиву російській окупації.

Керівник ГУР наголосив, поставлені завдання виконані: росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об'єкти Криму постійно перебувають під вогневим впливом Сил оборони.

Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом, — зазначив Буданов.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року українська розвідка опублікувала інтригуюче відео, зняте біля Кримського мосту й заявила, що цей збудований окупантами об'єкт — «абсолютно непотрібна конструкція».