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Ракурс
Володимир Зеленський на форумі «Україна. Рік 2024». Фото: «Громадське»

росія знала план контрнаступу України задовго до його початку — Зеленський

25 лют 2024, 18:49
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росія знала про плани України щодо контрнаступу до того, як він розпочався.


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План торішнього контрнаступу був відомий росіянам ще до його початку. Про це президент Володимир Зеленський заявив 25 лютого під час прес-конференції на форумі «Україна. Рік 2024».

Скажу відверто, наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії. Крапка, — сказав він.

Глава держави наголосив, що Збройні сили України вже мають новий план контрнаступу, але про нього будуть знати лише декілька осіб в державі. Зеленський упевнений, що чим менше людей знатиме про плани ЗСУ, «тим швидше буде перемога і не очікуваний результат для росіян».

Також він розповів, що третій рік війни з росією буде переломним й від нього залежатиме формат закінчення бойових дій.

Нагадаємо, днями український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю FoxNews заявив, що Збройні сили України у 2024 році планують не лише тримати оборону, але й готувати новий контрнаступ.

Джерело: Ракурс


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