Буданов назвав головну мету російської операції «Майдан 3». Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n192751-golovnu-metu-rosiyskoyi-operaciyi-maydan-3-rozkryv-budanov.html

Ракурс

Російська операція «Майдан-3», яка триває зараз, має на меті посіяти думки про нелегітимність української влади всередині країни.

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Це «максимально дорога» операція для ворога. У межах цієї операції росіяни спланували створити ситуацію, у якій можна поставити під сумнів легітимність не стільки президента Володимира Зеленського, скільки ухвалення рішень загалом в Україні. Однак ця операція вже провалюється, що Україні відомо все, що задумали окупанти. Про це керівник ГУР Кирило Буданов заявив 25 лютого в межах форуму «Україна. Рік 2024».

За його словами, росіяни у короткий період розраховують на певну «смуту» в українському суспільстві та двоякість ухвалення рішень. А в першій половині червня рф хоче завдати Україні військової поразки на сході. Ворог планує скористатись тим, що в лавах ЗСУ має бути двояка думка: хто керує солдатами та чиї накази вони виконують.

Ось в цьому вся суть — їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки завдання воєнної поразки, — зазначив Буданов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у листопаді минулого року заявив, що росія дуже хоче усунути його від влади й для цього спланувала операцію під кодовою назвою «Майдан 3».