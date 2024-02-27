Ізраїль передасть Україні системи раннього попередження про повітряні атаки. Фото:

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Системи раннього попередження про повітряні атаки отримає Україна від Ізраїлю.

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Вже зараз ізраїльська армія працює над тим, щоб надати Україні системи раннього попередження про ракетні атаки й атаки безпілотників. Союзники «раді поділитися потенціалом з українськими друзями». Про це повідомив постпред Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, повідомляється на сайті Організації Об'єднаних Націй.

Ізраїль працює над тим, щоб надати Україні системи раннього попередження про ракетні атаки і атаки безпілотників, — зазначив він.

Постпред нагадав, що в перші дні після початку повномасштабного російського вторгнення Ізраїль надіслав Україні понад 100 т гуманітарного обладнання. Також, за його словами, сотні українців отримали лікування в ізраїльських лікарнях і центрах реабілітації.

Нагадаємо, 26 лютого Німеччина передала Україні нової партії військової допомоги. ЗСУ отримали, зокрема, 14 тис. снарядів калібру 155 мм, чотири машини розмінування WISENT 1, 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами та 22 антидронових датчиків та глушилок.