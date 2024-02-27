Сили оборони завалили на сході другий Су-34 за півдоби

https://racurs.ua/ua/n192803-syly-oborony-zavalyly-na-shodi-drugyy-su-34-za-pivdoby.html

Ракурс

Сили оборони України 27 лютого збили на східному напрямку другий Су-34.

.

Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок — той же! Мета — незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми». Що ж, працюємо далі, — написав у своїх соцмережах командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нагадаємо, що уранці 27 лютого ПС також збили на сході Су-34. Олещук зазначав, що 26 лютого російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет.

Як відомо, Су-34 — багатофункціональний винищувач-бомбардувальник, який призначений для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Цей тактичний літак здатен атакувати цілі на відстані 150−600 км від лінії зіткнення. Ця повітряна машина доволі дорога — вартість бойової одиниці становить 50 млн дол.