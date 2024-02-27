Комітет Ради розпочав розгляд законопроекту про мобілізацію до другого читання, найбільше правок від "слуг народу"

https://racurs.ua/ua/n192816-komitet-rady-rozpochav-rozglyad-zakonoproektu-pro-mobilizaciu-do-drugogo-chytannya-naybilshe.html

Ракурс

Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

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Про це написав у себе на Фейсбук нардеп від фракції «Слуга народу» Олександр Завітневич.

Маємо опрацювати більш як 4 тис. правок. Для зручності, всі вони тематично розділені на 16 блоків, які висвітлюють концептуальні речі. Перед членами Комітету надскладне завдання — у максимально короткі терміни представити законопроект з висновками на розгляд Верховної Ради, — зазначив нардеп.

27 лютого, за словами Завітневича, представники Комітету разом з Міністерством оборони обговорили «стратегічно важливі питання» щодо електронного кабінету, електронних повісток, балансу прав та обов’язків громадян України, заходів мотивації та примусу під час мобілізації, дотримання принципу справедливості.

Нардеп Ірина Фріз зробила аналіз правок до мобілізації по політичних силах.

Як виявилося, найбільше правок подали представники «Слуги народу» — майже 2 тис. 450 правок.

Представники «Батьківщини» — 371, ОПЗЖ — 356, фракція «Європейська Солідарність» — 333, «Голос» — 253, Група Разумкова — 178, «Відродження» — 122, «За майбутнє" - 82, «Довіра» — 36, позафракційні — 35.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вже з 6 березня законопроект почнуть розглядати в Раді. Оскільки правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів.