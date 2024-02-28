Зеленський розкрив деталі візиту до Албанії. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n192823-zelenskyy-rozkryv-detali-vizytu-do-albaniyi.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 28 лютого перебуває в Албанії з робочим візитом.

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Глава держави зустрінеться в Тирані з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою й проведе переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи над безпековими угодами. Про це Зеленський написав у Telegram.

Албанія — одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні, — йдеться у повідомленні.

Також український президент візьме участь у саміті «Україна — Південно-Східна Європа», який збирається вже вдруге. На цьому заході говоритимуть про спільний шлях України та Албанії до євроатлантичної мети. Зеленський запропонує підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру й організацію Глобального саміту миру у Швейцарії.

Крім того, на сьогодні заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у ніч на 28 лютого здійснив неанонсований раніше Банковою візит до Албанії — прибув літаком до Тирану.