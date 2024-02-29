путін підтвердив факт застосування гіперзвукових ракет “Циркон” по українських об’єктах

https://racurs.ua/ua/n192863-putin-pidtverdyv-fakt-zastosuvannya-giperzvukovyh-raket-cyrkon-po-ukrayini.html

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Президент російської федерації володимир путін підтвердив факт застосування гіперзвукових ракет «Циркон» по українських об'єктах.

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Про це він заявив у прямій трансляції «Федерального собрания».

За його словами, російські військові для ураження «особливо важливих цілей» використовують гіперзвукове озброєння. Мова йде про авіаційний комплекс «Кинджал» та ударний гіперзвуковий комплекс морського базування «Циркон».

Наші плани у сфері озброєння, про які я говорив у 2018 році, виконані або перебувають на завершальній стадії. Гіперзвуковий авіаційний комплекс «Кинджал» не лише надійшов на озброєння, а й з високою ефективністю використовується на війні, — сказав диктатор.

Також у бою вже був застосований гіперзвуковий комплекс «Циркон», про який у 2018 році навіть не йшла мова. Однак і ця система вже в строю, — заявив путін.

Ці слова підтверджують висновки експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, котрі верифікували знайдені в Києві уламки невідомої ракети як 3M22 «Циркон».

Експерти розповіли, що у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші — вузли лише для конкретних зразків. У цьому випадку були виявлені елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 «Циркон».

Уламки та частини зі специфічними маркуваннями належать до елементів реактивного двигуна, рульових механізмів та блоків електроніки ракети.

Фахівці зазначають, що частина маркувань свідчить про дату виробництва її складових компонентів − кінець 2023 — початок 2024 року. Це означає, що ракета була складена нещодавно.

Цей висновок корелює із твердженням про те, що попри заяви путіна, «Циркон» досі не взятий на озброєння у рф. Про це наприкінці січня повідомив гендиректор «НПО Машиностроения» Олександр Леонов.