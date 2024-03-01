Україна отримає дрони-камікадзе Delair. Фото: Себастьян Лекорню

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Франція замовила для України дрони-камікадзе компанії Delair.

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Вже влітку ці БПЛА можуть надійти українським Силам оборони. Замовлення стосується 100 таких ударних безпілотників. Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив у соціальній мережі X.

У межах інноваційної програми Франція замовляє у Delair 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть в Україну цього літа, — йдеться у повідомленні.

За його словами, загалом французький уряд планує замовити для України 2 тис. і дронів-камікадзе. При цьому вінт не уточнив, які моделі БПЛА передадуть ЗСУ.

Як відомо, компанія Delair виробляє кілька моделей розвідувальних безпілотників дальністю польоту від 8 до 100 км. Дрони, як правило, розраховані на виконання завдань зі збору інформації, моніторингу та розвідки.

На опублікованих фото вказана модель Delair DT46. Цей БПЛА може пролітати близько 100 км і нести навантаження до 5 кг, при цьому він здатний приземлятися в повністю автономному режимі на майданчик розміром 80 на 20 м.

Нагадаємо, Нідерланди закупили в Чехії дев’ять самохідних артилерійських установок DITA, а згодом їх відправлять в Україну. Ця зброя є частиною великого замовлення Амстердаму для Києва, яку забезпечать чеські виробники зброї.