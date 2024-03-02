Руйнування в Одесі. Фото: Олег Кіпер

https://racurs.ua/ua/n192924-z-pid-zavaliv-budynku-v-odesi-distaly-tilo-malenkoyi-dytyny.html

Ракурс

Зросла кількість загиблих в Одесі внаслідок нічної атаки «Шахедів»

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Кількість жертв російської атаки в місті збільшилася до трьох осіб. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини. Пошуково-рятувальна операція триває. Про це 2 березня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

В Офісі генерального прокурора поінформували, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3−5 років. В одеській міській раді повідомили, що матір дитини досі шукають.

Ще раніше сьогодні вранці рятувальникам вдалося дістали з-під завалів чоловіка, який був живий. В момент влучання ворожого дрону він перебував у підвалі. Врятований перебуває у свідомості, його оглядають медики. Загалом врятувати п’ятьох людей, серед них дитину.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня ворог атакував Одесу вісьмома ударними дронами типу «Шахед» з акваторії Чорного моря. Підрозділи ППО знищили сім безпілотників.

Однак один дрон під час маневрів серед житлових кварталів влучив в дев’ятиповерхову будівлю й зруйнував 18 квартир.