Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявили тіло девʼятої загиблої людини

https://racurs.ua/ua/n192947-v-odesi-pid-zavalamy-bagatopoverhivky-znayshly-dev-yate-tilo-zagyblogo-video.html

Ракурс

На місці російського удару по багатоповерхівці в Одесі під завалами виявили тіло девʼятої загиблої людини.

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По це повідомила ДСНС та оприлюднила нове відео з місця злочину російських воєнних злочинців.

Пошукові роботи тривають. У місті та області сьогодні день жалоби.

Глава МВС України Ігор Клименко увечері 2 березня повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки та тримісячну дитину. Таким чином, серед загиблих двоє дітей, раніше повідомлялося про загибель трирічного хлопчика.

Атаку російських дронів по Одесі, яка сталася в ніч проти 2 березня, прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він назвав її «терором, мета якого — знищення життів, виключно залякування людей».

Він також повідомив, що загиблій дитині було чотири місяці.

У мерії Одеси розповіли, що внаслідок влучення дрона до житлового будинку знищено 18 квартир, ще семеро пошкоджено.

Виродки з росії атакували Україну безпілотниками у ніч проти 2 березня. Повітряні сили ЗСУ заявили, що знищили 14 із 17 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської. На Одещині було збито сім дронів із восьми.