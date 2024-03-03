ССО знищили місце розташування російських БПЛА. Фото:

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Ракурс

Сил спеціальних операцій продовжують нищити російських ворогів на фронті.

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Зокрема, на Донецькому напрямку одна з груп операторів дронів Сил спецоперацій в ході розвідки виявила низку ворожих цілей. Українські специ вдарили по місцю розташування та зберігання ворожих безпілотників, також знищили склад боєприпасів окупантів та ретранслятор. Про це ССО Збройних сил України повірили у Telegram.

Майстерність українських операторів дозволила знищити всі ці ціла та уразити три одиниці живої сили противника.

Нагадаємо, у лютому оператори 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій відпрацювали по ворожій колоні на Донецькому напрямку. Було знищено бронетранспортер, бойову машину піхоти, інженерну техніку й ще дві БМП пошкодженою. Крім того, специ знищили чотирьох піхотинців, а одного поранили.