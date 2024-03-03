Італія забере у Словаччини свою систему SAMP/T. Фото:

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Італія виведе зі Словаччини систему протиповітряної оборони SAMP/T.

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Італійська влада заявила словакам, що ця система ППО «потрібна в іншому місці». Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Aktuality.

Я отримав від італійського уряду повідомлення, що зі Словаччини буде відкликано італійську систему ППО, яку вони нам позичали на рік, тому що вона потрібна їм в іншому місці, — зазначив він.

Фіцо також запитав, хто тепер захищатиме атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти Словаччини.

Він нагадав, що Словаччина надала Україні системи ППО С-300 після широкомасштабного вторгнення росії у 2022 році. У 2023 році в Словаччині розмістили американський ЗРК Patriot, але потім його замінила італійська система ППО SAMP/T.

Як відомо, у травні 2023 року Україна отримала перший франко-італійський зенітно-ракетний комплекс великої дальності SAMP/T, який вважається найдосконалішою системою ППО Європи. Вона може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км на висоті до 25 км. Зокрема, SAMP/T здатний знищувати балістичні ракети на відстані до 25 км.

Нагадаємо, перед виборами в Словаччині Фіцо обіцяв у разі перемоги припинити офіційну військову допомогу Україні. А в листопаді минулого року, після перемоги Фіцо, словацький парламент проголосував за програму, що передбачає припинення державної військової допомоги Україні.

Джерело: Aktuality