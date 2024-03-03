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Захисники знищили дроном російський «Муром-М». Фото:
Захисники вдарили дроном по російському «Мурому» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192969-zahysnyky-vdaryly-dronom-po-rosiyskomu-muromu-video.htmlРакурс
Російський пристрій візуального спостереження «Муром-М» знищили українські військові.
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Ворожу ціль на Запорізькому напрямку виявили українські прикордонники разом бійцями 23-ї бригади Національної гвардії України «Хортиця». Атакували російський «Муром-М» з антенним обладнанням дронами-камікадзе. Про це Державна прикордонна служба України 3 березня повідомила у Telegram.
Як відомо, «Муром-М» — це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно фіксує живу силу та техніку. Цей комплекс оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км. Тепловізор виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.
Нагадаємо, наприкінці лютого бійці Державної прикордонної служби знищили на Харківському напрямку два ворожі комплекси спостереження «Муром-П».
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