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Ворог штурмує фланги ЗСУ біля Часового Яру, на Авдіївському напрямку просування рф сповільнилось
Ворог штурмує фланги ЗСУ біля Часового Яру, на Авдіївському напрямку просування рф сповільнилосьhttps://racurs.ua/ua/n192992-vorog-shturmuie-flangy-zsu-bilya-chasovogo-yaru-na-avdiyivskomu-napryamku-prosuvannya.htmlРакурс
У районі Часового Яру ворог намагається просунутися з різних флангів, ЗСУ готуються утримати ці рубежі.
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Ми підтверджуємо те, що зараз в межах населеного пункту Іванівське йдуть жорсткі бої, ворог намагається продавити нашу оборону, — розповів розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
Попри те, що ворог підкидує туди значні резерви, застосовує артилерію, штурмові групи, а також значні сили з безпілотних літальних апаратів, українські військові намагаються утримати ці рубежі завдаючи противнику максимальних втрат.
Наразі йдуть важкі бої, — підсумував він. — Наразі проводиться постійна робота по доукріпленню та дооснащенню рубежів. Готуємось обороняти Часів Яр, — наголосив він.
Часів Яр, за його словами, також під постійними ударами противника, зокрема під мінометними обстрілами, дронами, авіацією, автоматичними станковими гранатометами.
Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів. Також ворог намагається атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв, — сказав Євлаш.
Він зазначив, що українські захисники тримають оборону і не дають просунутися противнику вперед.
На Авдіївському напрямку просування рф сповільнилось за минулий тиждень, повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.
За його словами, під Авдіївкою все ще тривають важкі бої. Вихід ЗСУ з міста був поетапним, тому рф не мала можливості просуватись накатом. Завдання, яке стояло перед окупантам — створити буферну зону, обвал лінії оборони ЗСУ та вихід на лінію Вугледар — Курахове — Покровськ.
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