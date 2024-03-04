Ворог штурмує фланги ЗСУ біля Часового Яру, на Авдіївському напрямку просування рф сповільнилось

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У районі Часового Яру ворог намагається просунутися з різних флангів, ЗСУ готуються утримати ці рубежі.

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Ми підтверджуємо те, що зараз в межах населеного пункту Іванівське йдуть жорсткі бої, ворог намагається продавити нашу оборону, — розповів розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Попри те, що ворог підкидує туди значні резерви, застосовує артилерію, штурмові групи, а також значні сили з безпілотних літальних апаратів, українські військові намагаються утримати ці рубежі завдаючи противнику максимальних втрат.

Наразі йдуть важкі бої, — підсумував він. — Наразі проводиться постійна робота по доукріпленню та дооснащенню рубежів. Готуємось обороняти Часів Яр, — наголосив він.

Часів Яр, за його словами, також під постійними ударами противника, зокрема під мінометними обстрілами, дронами, авіацією, автоматичними станковими гранатометами.

Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів. Також ворог намагається атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв, — сказав Євлаш.

Він зазначив, що українські захисники тримають оборону і не дають просунутися противнику вперед.

На Авдіївському напрямку просування рф сповільнилось за минулий тиждень, повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.