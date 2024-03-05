Разом з "Сергієм Котовим" годуватиме риб вертоліт Ка-27

https://racurs.ua/ua/n193028-razom-z-sergiiem-kotovym-goduvatyme-ryb-vertolit-ka-27.html

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Під час атаки українськими дронами по російському патрульному кораблю «Сергій Котов» у Криму Сили оборони також знищили вертоліт Ка-27, який був розташований на палубі судна.

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Про це повідомили декільком українським медіа джерела у спецслужбах. Крім того, про гелікоптер згадував командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), розмову якого перехопили фахівці ГУР.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що атака по російському кораблі «Сергій Котов» — це два в одному, тому що на борту перебував ворожий гелікоптер Ка-29. Тобто, імовірно, гелікоптер також пішов під воду.

У ефірі «Громадського радіо» Плетенчук зазначив, що на потопленому російському кораблі могли бути до 80 осіб екіпажу, але без доволі великої кількості жертв не обійшлося.

Знищений корабель «Сергій Котов» охороняв Керченську протоку, повідомив речник ВМС ЗСУ. Він розповів, що загалом у росіян чотири одиниці подібних кораблів у складі Чорноморського флоту, однак два з них уже ліквідовано — «Сергій Котов» і «Павел Державин», який перебуває в ремонті.

У принципі для них ситуація доволі складна, вони це розуміють, тому розосередження корабельного складу ближче до судної частини Чорного моря відбувається. Але, звичайно, покинути акваторію вони не можуть, — сказав він в етері телемарафону.

Станом на ранок вівторка жодного ворожого корабля в Чорному морі не було.