Маску підпалили єдиний у Європі завод Tesla

https://racurs.ua/ua/n193031-masku-pidpalyly-iedynyy-u-ievropi-zavod-tesla.html

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Єдиний в Європі завод Tesla під Берліном зупинив роботу через підпал. Поліція веде розслідування за підозрою в підпалі опори ЛЕП. У частині Бранденбурга зникла електрика, зокрема на фабриці Tesla. Виробництво на заводі зупинено, співробітників евакуйовано.

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Проводиться розслідування за підозрою в підпалі, повідомили агентству dpa в місцевій поліції.

Як зазначає програма телеканала ARD Tagesschau, у Tesla не розраховують, що зможуть швидко відновити роботу.

За даними МВС Бранденбурга, невідомі підпалили окрему опору лінії електропередачі. Це призвело до збою в подачі електроенергії в населених пунктах округу Одер-Шпре в Бранденбурзі і на розташованому поблизу заводі виробника електромобілів Tesla.

У МВС заявили про «підступний напад» на інфраструктуру. Міністр внутрішніх справ цієї федеральної землі Міхаель Штюбґен сказав, що «тисячі людей наразилися на небезпеку».

Подія може бути пов’язана з протестами екоактивістів: минулого тижня вони розбили табір у лісі поруч із заводом і під гаслом «Зупини Тесла» протестують проти розширення виробництва і вирубку лісу через це.

Невдовзі після пожежі місцева поліція отримала лист-зізнання. Відповідальність за підпал взяла на себе так звана група «Вулкан», яка класифікується як лівоекстремістська. Правоохоронці перевіряють достовірність інформації.

Учасники групи зокрема звинуватили Tesla в «екстремальних умовах експлуатації» і закликають до «повного закриття гігафабрики».

Групу вже підозрювали у підпалі лінії електропередач на будівельному майданчику Tesla у 2021 році. Тоді активісти звинуватили Tesla в тому, що компанія не є ані «зеленою», ані екологічною, ані соціальною.