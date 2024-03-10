Наш прапор синьо-жовтий, ми не підійматимемо інших прапорів - Кулеба про заяву Франциска

https://racurs.ua/ua/n193190-nash-prapor-syno-jovtyy-my-ne-pidiymatymemo-inshyh-praporiv-kuleba-pro-zayavu-francyska.html

Ракурс

«Наш прапор синьо-жовтий, ми не підійматимемо інших прапорів» — так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про «білий прапор» і переговори з росією.

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Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це «переговорами». Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не піднійматимемо інших прапорів, — написав міністр зовнішніх справ у соцмережі Х.

Він також подякував Папі Франциску за «постійні молитви за мир» і вкотре запросив Понтифіка відвідати Україну.

Напередодні Папа Франциск в інтерв’ю швейцарському виданню зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор» і закликав до переговорів, зазначивши, що «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Папа вживає термін «білий прапор» і у відповідь використовує запропонований інтерв’юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир’я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв’ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: «Переговори ніколи не є капітуляцією», — зазначив директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні.

Запитання, поставлене Папі Римському журналістом RSI Лоренцо Буччеллою, було таким: