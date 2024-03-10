США ретельно готувалися до ймовірного ядерного удару росії по Україні наприкінці 2022 року

https://racurs.ua/ua/n193200-ssha-retelno-gotuvalysya-do-ymovirnogo-yadernogo-udaru-rosiyi-po-ukrayini.html

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У жовтні 2022 року США серйозно готувалися до можливого ядерного удару росії по Україні. Перехоплення свідчили, що росіяни на найвищому рівні профільних підрозділів обговорювали логістику використання зброї на полі бою.

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У відповідь Штати обговорювали можливу «неядерну» відповідь — аж до удару конвенційною зброєю по підрозділах, що запустять ядерну зброю.

Щоб запобігти цьому, США зверталися до лідерів Індії, Китаю та Туреччини, а також організували зустріч директора ЦРУ Вільяма Бернса і голови служби зовнішньої розвідки росії Сергія Наришкіна.

Я чітко дав зрозуміти, що для росії це матиме явні наслідки. Наришкін клявся, що він зрозумів і що путін не збирався застосовувати ядерну зброю, — сказав Бернс.

The New York Times пише, що занепокоєння Білого дому було настільки глибоким, що представники Держдепартаменту навіть вирушили до Польщі, аби упевнитись, що медичні товари й радіаційне обладнання терміново перетнули кордон.

Водночас Міністерство енергетики надіслало обладнання для збору потенційного сміття, щоб потім його могли проаналізувати американські вчені — для визначення характеристик зброї та походження ядерного матеріалу.

Журналісти повідомляють, що деякі американські посадовці вважали, що публічні попередження рф про те, що Україні начебто готується використати «брудну бомбу», були приводом для превентивного ядерного удару.

З кінця літа до осені 2022 року Рада нацбезпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани дій у надзвичайних ситуаціях. У той час росіяни поширювали фейки про можливе використання Україною «брудної бомби», а українці завдавали значних поразок російській армії на фронті.