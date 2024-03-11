Зеленський відреагував на історичний «Оскар» України. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n193213-zelenskyy-prokomentuvav-zdobuttya-ukrayinou-istorychnogo-oskara.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський потужно відреагував на історичний «Оскар» України.

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Глава держави наголосив, що цей документальний фільм показує правду про російський тероризм й про те, як країна-агресор понад два роки тому жорстоко атакувала Маріуполь. А здобуття престижної нагороди дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Відповідну заяву Зеленський 11 березня розмістив у Telegram.

Президент також подякував всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про боротьбу українського народу та розповідають її.

Зеленський наголосив, що українці ніколи не забудуть кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Додав, що Україна повинна звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та «Азовсталі», яких окупанти досі утримують у нелюдських умовах.

Я дякую кожному й кожній, хто поширює правду про цю війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу. Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя, — наголосив президент.

Нагадаємо, Україна вперше в історії здобула нагороду Американської кіноакадемії. На церемонії вручення «Оскара» документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова визнали «Найкращою повнометражною документальною стрічкою». У фільмі висвітлюють події початку повномасштабного вторгнення та російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року.