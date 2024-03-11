Військові пояснили вручення повісток чоловікам з інвалідністю

https://racurs.ua/ua/n193216-viyskovi-poyasnyly-vruchennya-povistok-cholovikam-z-invalidnistu.html

Ракурс

Вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

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Про це повідомили 11 березня в ОК «Північ».

Якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть, — пояснили військові.

У командуванні вказали, що такі випадки регламентуються постановою міністра оборони від 2022 року, де зазначено, що у разі зміни персональних даних військовозобов’язані мають поінформувати про них ТЦК протягом семи днів.

Також у ЗСУ спростували інформацію про те, що повістка — це неодмінно шлях «на нуль». У пресслужбі оперативного командування наголосили, що виклик до ТЦК — це передусім уточнення даних про людину. У разі визнання чоловіка придатним до служби, він не прямує одразу на фронт. Його скеровують до одного з навчальних центрів.