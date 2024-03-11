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Арахамія відповів Тбілісі на вимогу видати соратників Саакашвілі - Припиніть товаришувати з росією

Арахамія відповів Тбілісі на вимогу видати соратників Саакашвілі — Припиніть товаришувати з росією

11 бер 2024, 22:51
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Голова фракції партії «Слуга народу» Арахамія відкинув вимогу влади Грузії видати їй урядовців часів Саакашвілі, які нині працюють в українській владі.


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Прокремлівська влада Грузії висуває якісь вимоги щодо видачі наших громадян для «нормалізації відносин, — зазначив Арахамія у своєму ТГ-каналі.

Він додав, що для справжньої «нормалізації» Грузія повинна випустити з в’язниці та повернути українського громадянина Михайла Саакашвілі; припинити пряме авіасполучення з РФ; і припинити допомагати росії ухилятись від санкцій.

Раніше 11 березня в Тбілісі заявили, що мають намір притягнути до відповідальності соратників екс-президента Михайла Саакашвілі.

Йдеться про радника Генпрокурора України Зураба Адеїшвілі та заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе.

Радник генпрокурора України Адеішвілі — колишній генеральний прокурор і міністр юстиції Грузії.

Заступник голови військової розвідки України Лорткіпанідзе — колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії.

Джерело: Ракурс


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