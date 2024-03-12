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Ракурс
Наслідки російського авіаудару, фото: ДСНС

Рашисти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку на Харківщині (ФОТО)

12 бер 2024, 09:27
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, скинули керовану авіабомбу на житловий район міста Куп’янська Харківської області.


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Внаслідок удару стались руйнації у п’ятиповерховому житловому будинку, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли:

  • три квартири з першого по третій поверхи у одному під’їзді;
  • ще одне помешкання у іншому під’їзді будівлі.

Загальна площа пожеж склала 150 кв. м. Станом на 04.15 вогонь загасили. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено.

Наслідки російського авіаудару, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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