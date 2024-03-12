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Наслідки російського авіаудару, фото: ДСНС
Рашисти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193237-rashysty-skynuly-aviabombu-na-jytlovu-bagatopoverhivku-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, скинули керовану авіабомбу на житловий район міста Куп’янська Харківської області.
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Внаслідок удару стались руйнації у п’ятиповерховому житловому будинку, повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли:
- три квартири з першого по третій поверхи у одному під’їзді;
- ще одне помешкання у іншому під’їзді будівлі.
Загальна площа пожеж склала 150 кв. м. Станом на 04.15 вогонь загасили. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено.
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