Наслідки російського авіаудару, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, скинули керовану авіабомбу на житловий район міста Куп’янська Харківської області.

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Внаслідок удару стались руйнації у п’ятиповерховому житловому будинку, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли:

три квартири з першого по третій поверхи у одному під’їзді;

ще одне помешкання у іншому під’їзді будівлі.

Загальна площа пожеж склала 150 кв. м. Станом на 04.15 вогонь загасили. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено.