Блокада кордону: Польські протестувальники повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох пунктах

https://racurs.ua/ua/n193252-polski-fermery-povnistu-perekryly-ruh-vantajivok-z-ukrayiny-na-chotyroh-punktah.html

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Польські фермери 12 березня повністю перекрили рух вантажівок з України в Польщі на чотирьох пунктах, в тому числі — на обох, що межують з Волинською областю: «Шегині», «Ягодин», «Угринів» та «Устилуг».

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До «Ягодина» і «Шегині» пропускають вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну — за минулу добу це 50 та 30 відповідно, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.