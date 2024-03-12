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Ракурс
Блокада кордону: Польські протестувальники повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох пунктах

Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України на чотирьох пунктах

12 бер 2024, 16:04
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Польські фермери 12 березня повністю перекрили рух вантажівок з України в Польщі на чотирьох пунктах, в тому числі — на обох, що межують з Волинською областю: «Шегині», «Ягодин», «Угринів» та «Устилуг».


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До «Ягодина» і «Шегині» пропускають вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну — за минулу добу це 50 та 30 відповідно, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Також польські фермери пропускають по напряму пунктів «Ягодин» і «Шегині» вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну — за минулу добу це 50 та 30 відповідно.

За словами речника, станом на ранок вівторка на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску «Ягодин».

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, підкреслив Демченко.

Джерело: Ракурс


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