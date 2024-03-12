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Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Кривому Рогу, є загиблі

Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Кривому Рогу, є загиблі (ФОТО)

12 бер 2024, 19:46
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У лікарнях Кривого Рогу вже понад 30 постраждалих через удар по багатоповерхівці.


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Про це повідомляє ОВА. Серед поранених — дитина.

Загалом у місті внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучання. У тому числі пряме влучення в дев’ятиповерховий будинок. Ще одна ракета сильно пошкодила 5-поверховий панельний будинок.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 18.09.

Як повідомив очільник облради Микола Лукашук, у Кривому Розі щонайменше пʼятеро поранених і двоє загиблих.

Міська влада розгорнула штаб допомоги на Східному-1 біля супермаркету, пише «Суспільне».

Станом на 19.42 було понад 30 поранених через атаку госпіталізували. Серед них дитина. П’ятеро у важкому стані.

Джерело: Ракурс


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