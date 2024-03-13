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Ракурс
Удар по НПЗ у Рязані - завод може частково вийти з ладу на кілька місяців

Удар по НПЗ у Рязані — завод може частково вийти з ладу на кілька місяців

13 бер 2024, 09:51
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НПЗ у Рязані після влучання трьох безпілотників може частково вийти з ладу на кілька місяців.


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Про це написали уранці 13 березня росЗМІ.

Повідомляється, що БпЛА влучили у дві установки з перероблення палива. Площа пожежі складає близько 200 м². Наразі відомо про двох постраждалих.

Ремонт пошкодженого обладнання може зайняти кілька місяців, пишуть російські ЗМІ з посиланням на представників місцевої влади.

Атака БпЛА вивела з ладу «принаймні половину виробництва» нижньогородського нафтопереробного заводу «Лукойл», повідомляє Reuters.

За інформацією видання, там переробляється близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

Джерело: Ракурс


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