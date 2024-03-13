Законопроект про звільнення засуджених для служби зареєстрували в ВРУ. Фото:

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Законопроект про звільнення засуджених для служби за контрактом розробили в Україні.

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Проектом закону № 11079 законодавці пропонують надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом в особливий період. Документ був зареєстрований сьогодні, 13 березня. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно з назвою документа, пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Ініціаторами цього закону виступили голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, група нардепів від «Слуги народ» та нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Повний текст законопроекту на парламентському сайті ще не оприлюднили.

Нагадаємо, днями міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що вже тисячі українців, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до Збройних сил України. Серед них є й ті, хто відбуває довічне ув’язнення.