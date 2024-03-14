ЗСУ знищили три БТР окупантів та 35 піхотинців. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України зупинили російську атаку на Авдіївському напрямку.

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Загарбники вкотре провалили чергова спроба штурмувати українські позиції «по сірому». У ході бою бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили три ворожі БТРи. По ворогах відпрацювали протитанкісти, артилеристи, рота ударних БПЛА та бойова машина піхоти «Бредлі». Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Також був ліквідований російський підрозділ чисельністю 35 окупантів.

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що 13 березня на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Донбасі, бо саме там ворог поводиться найактивніше. Зокрема, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. А на Новопавлівському напрямку ворог 29 разів прорвати українську оборону, але українські захисники стримали штурми.

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру ССО виявили будівлю, в якій він помітив скупчення антен для FPV-дронів, камеру спостереження та станцію РЕБ. Також там був розташований комплекс дистанційного відеоспостереження «Муром-М».