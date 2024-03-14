Польща відкликає 50 послів, призначених колишнім правим урядом

https://racurs.ua/ua/n193322-polscha-vidklykaie-50-posliv-pryznachenyh-kolyshnim-pravym-uryadom.html

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Польща відкликає 50 своїх послів у рамках зусиль нового, проєвропейського уряду щодо покращення роботи дипломатичних представництв у складний час.

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Про це 14 березня повідомило міністерство закордонних справ країни.

У своїй заяві міністерство заявило, що зміна послів була «необхідною» і сприятиме «кращому, професійному виконанню складних завдань», які стоять перед зовнішньою політикою Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вкрай важливо мати команду лояльних послів, коли сусідня Україна відбивається від повномасштабної війни росії. Він підкреслив, що це «не відплата» його попередникам.

Всі дипломати були призначені попередньою правою адміністрацією, яка керувала вісім років до грудня 2023 року, коли тристоронній опозиційний альянс отримав загальну більшість на виборах у Польщі та прийшов до влади з Дональдом Туском як прем'єр-міністром.

У заяві уряду не названо жодного з послів, відкликаних міністром закордонних справ Радеком Сікорським, і не сказано, коли відкликані посли будуть замінені або чи будуть скорочені будь-які іноземні посади. Але в міністерстві сказали, що процедура розпочата.

Associated Press повідомило, що відкликання дипломатів може не отримати схвалення президента Анджея Дуди, якого пов’язують з попереднім правим урядом, і він критикує Туска.

Якщо Дуда не схвалить зміни, повірені у справах залишаться главами місій у тих місцях, де послам було наказано повернутися додому.

Туск зазначив, що високо оцінює роботу посла Польщі в США Марека Магеровського, що свідчить про те, що конкретного посла можуть не відкликати.

Під час перебування при владі правлячу партію «Право і справедливість» (PiS) звинувачували в підриві верховенства права в Польщі, скасуванні прав на аборти та нападах на меншини. Його дії спровокували ворожнечу з ЄС з питань, починаючи від незалежності судів і закінчуючи правами ЛГБТК+.