У Києві ліквідовують забруднення на озері - зафіксовано скид нафтопродуктів

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У Києві ліквідовують забруднення на озері Богатирське: у водоймищі зафіксовано скид нафтопродуктів.

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У комунальному підприємстві «Плесо» розповіли, що у ніч на 16 березня на озері Богатирське в Оболонському районі столиці зафіксували скид нафтопродуктів.

Відповідне повідомлення отримали фахівці КП «Плесо» від представників Національної поліції у Києві.

На місце одразу прибули інспектори та працівники лабораторії підприємства, щоб встановити факт скиду, визначити його обсяги та характеристики.

Щоб не допустити подальше поширення нафтопродуктів, фахівці КП «Плесо» встановили загорожу бонів та застосували сорбент «Еколан-М» — спеціальний засіб, призначений для очищення ґрунтів та природних водойм від нафтопродуктів. Наразі працівники поступово збільшують обсяг використовуваного сорбенту.

Стан озера продовжують моніторити фахівці КП «Плесо».

Факт забруднення озера Богатирське розслідують правоохоронні органи, тривають заходи зі збору усієї необхідної інформації.