Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Партизани влаштували диверсію в Скадовську. Фото:

Партизани влаштували диверсію в Скадовську, є поранені окупанти

16 бер 2024, 15:20
999

Українські партизани заважають російським загарбникам проводити фейкові вибори на окупованих територіях.


.

Так, в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області представники Руху опору 15 березня скоїли диверсію біля місця проведення «виборів президента рф». Вчора о 15.00 на центральній площі міста біля «виборчої дільниці» прогримів вибух. Про це 16 березня повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що в момент вибуху повз проходив російський патруль. П’ятеро загарбників були поранені й госпіталізовані.

У ЦНС наголосили, що окупаційна адміністрація Скадовська фактично скасувала подальше проведення фейкових голосувань у місті. Ворог дозволив лише «голосування» за місцем проживання.

Нагадаємо, 16 березня в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, як російські загарбники продовжують спроби змусити українців взяти участь у так званому «голосуванні» за президента рф. Проти українців в окупації застосовують залякування, підкуп та тиск.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів