У Сумах рятувальники завершили розбирати завали будинку. Фото: ДСНС

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ДСНС завершило аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого безпілотника в Сумах.

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Чотири дні рятувальники працювали на місці російського удару. У перші години після влучання «Шахеда» в будівлю, фахівці врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки. П’ятьох осіб витягнули з-під руїн. Також було деблоковано тіла трьох осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 16 березня повідомила у Telegram.

Співробітники ДСНС демонтували зруйновані будівельні конструкції й розчистили місця від уламків зруйнованого будинку. Загалом було вивезено 345 куб. м. сміття.

«Суспільне» з посиланням на речника обласного управління ДСНС Олега Стрілку пише, що рятувальники розібрали все, до чого мали доступ. Однак тіло дівчини, яка мешкала на п’ятому поверсі зруйнованого будинку, знайти так і не змогли.

Нагадаємо, росія у ніч проти 13 березня вдарила по житловому будинку в Сумах. Внаслідок влучання ударного безпілотника типу «Шахед» був зруйнований цілий під’їзд. У п’ятиповерхівці були пошкоджені щонайменше 30 квартир, з них 15 — зруйновані.

Джерело: «Суспільне»