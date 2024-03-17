Подобається, як воно горить - удари по нафтових заводах знищують гроші росіян

https://racurs.ua/ua/n193424-podobaietsya-yak-vono-goryt-udary-po-naftovyh-zavodah-znyschuut-groshi-rosiyan.html

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Третю ніч поспіль українські безпілотники вражають нафтопереробні заводи на території росії. З початку року дронами атакували російські нафтові обʼєкти не лише у наближених до кордону Ростовській чи Курській областях, а й у віддалених регіонах — Нижньогородській та Ленінградській областях.

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У ніч про ти 17 березня Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї атакували дрони СБУ, ССО та Сил безпілотників, повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела.

За останній час на росії загорілися вже понад 10 НПЗ — можна починати грати в бінго.

Вже можна говорити про успішний результат — зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю, — зазначив наш співрозмовник в СБУ.

Він додає, що Служба продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу рф і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

Здебільшого дрони під час атаки на заводи влучають в установки первинної переробки нафти, а без них подальша переробка нафти неможлива, пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Удари України по найбільших російських нафтопереробних заводах, на які припадає понад 12% виробництва палива в країні, спричинили різкий стрибок оптових цін на бензин. Внаслідок постійних атак росія може втратити 8−9% виробництва, розповів «Суспільному» завідувач сектору економічного департаменту Інституту енергетики та фінансів (ІЕФ) Сєргєй Кондратьєв.

Ціна АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі в четвер, 14 березня, досягла піврічного максимуму — 60 299 рублів за тонну. За два дні котирування зросли більш ніж на дві тисячі рублів, або майже 4%.

До рекорду з початку року подорожчало зимове дизпаливо: воно тепер коштує 68 946 рублів за тонну. Ще в середині січня ціни трималися нижче 60 тисяч рублів.

Ціна бензину АІ-92 зросла на 3,3% за два дні й опинилася на максимумі з листопада — 49 578 рублів за тонну за національним індексом. Паливо дорожчає в міру того, як російські НПЗ один за одним виходять з ладу. Зокрема, у вівторок атаку безпілотників було здійснено на НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез», що належить «Лукойлу». У середу, зупинив роботу найбільший НПЗ «Роснефти» в Рязанській області, на який припадає майже 5% усієї нафтопереробки в рф.

За оцінкою Кондратьєва, унаслідок завданих збитків росія може втратити 8−9% виробництва бензину. За словами експерта, ситуація на ринку може стати напруженою, якщо пошкоджені установки не вийде швидко відремонтувати. Раніше російські ЗМІ, посилаючись на представників уражених НПЗ, повідомляли, що їхнє відновлення може тривати щонайменше по кілька місяців.

На три великих російських НПЗ, які зазнали атаки українських дронів за останні два дні, припадає близько 12% потужностей росії з переробки нафти. Про це повідомляв Bloomberg.

Рязанський нафтопереробний завод, у який у середу вранці поцілили безпілотники, виробляє 17,1 млн тонн нафти на рік і є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів, розташованих біля Москви.

За даними агентства Reuters, через пожежу завод був змушений зупинити дві основні переробні установки.

Крім того, упродовж дня три безпілотники поцілили по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області, внаслідок чого підприємство призупинило роботу. Потужність цього НПЗ становить 5,6 млн тонн на рік.

Днем раніше, у вівторок, унаслідок влучання дрона було також пошкоджено НПЗ, що належить «Лукойлу», у місті Кстово під Нижнім Новогородом.

За інформацією джерел Reuters, на НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» унаслідок атаки БпЛА пошкоджено установку АВТ-6, яка забезпечує понад 50% виробництва НПЗ.

«Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» може переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. На цьому підприємстві виробляють 11% бензину, що випускається в росії.

Крім того, губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко повідомляв, що українські дрони неодноразово летіли в бік НПЗ КІНЕФ у місті Кириші Ленінградської області на березі Балтійського моря, але їх було збито.