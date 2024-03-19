Зустріч у форматі «Рамштайн» розпочалася в Німеччині. Фото:

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20-те засідання у форматі «Рамштайн» розпочалося у вівторок, 19 березня.

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Головує на засіданні, на яке запросили міністрів оборони й вищих військових посадовців з близько 50 країн світу, керівник Пентагону Ллойд Остін. Пріоритетом цього заходу для України є надання нових систем протиповітряної оборони та далекобійних ракет. Про це Міністерство оборони України повідомило у Telegram.

Київ очікує, що союзники домовляться щодо передачі українським Силам оборони нових систем протиповітряної оборони та ракет до них, ракет дальнього радіуса дії, артилерійських снарядів, особливо калібру 155-мм. Також Україна потребує сучасних систем РЕБ та РЕР й бронетехніки.

Міністр оборони США Ллойд Остін початку засідання Контактної групи з питань оборони України розповів, що ЗСУ стикаються з суворими умовами та жорсткою боротьбою, а цивільні українці постійно змушені терпіти обстріли російськими ракетами та дронами.

Остін пообіцяв, що Сполучені Штати не відступлять від підтримки України, яка бореться.

Сьогодні наше послання чітке: Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дозволить Україні зазнати поразки. І вільний світ не дозволить Україні програти, — заявив він.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час розмови з кореспондентом «Радіо Свобода» заявив, що сьогодні Берлін оголосить новий пакет військової допомоги Україні. Однак він зізнався, що Києву не варто розраховувати на новини про далекобійні ракети Taurus.

Тим часом Німеччина анонсувала пакет воєнної допомоги Україні на 500 млн євро. Пісторіус заявив, що цей пакет є окремим пакетом допомоги, не пов’язаним з «Рамштайном» або іншими пакетами від Євросоюзу.

Нагадаємо, Уряд Бельгії вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги, куди увійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV виробництва IVECO та три мінні тральщики класу Alkmaar. Вартість нового пакета становитиме 412 млн євро.

Джерело: «Радіо Свобода»